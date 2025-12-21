Зеленський оцінив участь двох країн Азії у переговорах зі США

Глава України прокоментував інформацію, що на зустрічі у Маямі були присутні Катар і Туреччина

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив участь представників Катару та Туреччини у перемовинах щодо мирного плану у Сполучених Штатах 19 грудня. Про це глава України розповів під час спілкування з журналістами.

Президента запитали, з чим пов'язана участь представників Катару та Туреччини в переговорах України, Європи та США у Флориді.

Читайте також Європа на рубежі. План Трампа перетворився на смертельну загрозу для ЄС

Зеленський відповів, що не знає всіх деталей, але зауважив, що Катар та Туреччина "завжди передавали сигнали", що вони хочуть бути максимально залучені до допомоги щодо закінчення війни.

"І Катар допомагав щодо повернення дітей наших, і дійсно допомагав, і я їм вдячний. А Туреччина нам організовувала майданчик для наших переговорних груп – Америки, України, Росії, завдяки яким ми повернули багато наших військовополонених. Тому те, що ці представники хочуть допомогти, – я вважаю, що треба підтримувати такі сигнали", – зауважив президент.

Він додав, що якщо завдяки партнерам Україна зможе повернути своїх дітей та полонених, то "це прекрасно".

"У цілому я можу вам сказати, що ми зараз бачимо сигнали від деяких партнерів. Я не знаю, може, я зайве оптимістичний. Але якщо більше країн починають говорити про закінчення війни, на мій погляд, це може допомогти наблизити саме це", – підсумував Зеленський.

Раніше журналіст медіа Axios Барак Равід з посиланням на двох співрозмовників заявив, що у перемовинах у Маямі 19 грудня між представниками України, США Німеччини, Франції та Великої Британії також брали участь міністри закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та прем'єр-міністр Катару шейх Мухаммед Аль-Тані.