Россияне во время массированной атаки на Киев повредили посольство Катара – фото

Андрей Сибига призвал государства Персидского залива отреагировать на безответственные и опасные действия РФ

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Во время массированной российской атаки на столицу в ночь на 9 января было повреждено посольство Катара. Об этом сообщили президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Президент, комментируя ночную атаку, заявил, что, кроме обычной гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, российским дроном было повреждено здание посольства Катара.

"Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, которые содержатся в российских тюрьмах", – добавил глава государства.

Сибига подчеркнул, что российский удар является грубым нарушением Венской конвенции и напоминанием о том, что российская жестокость не имеет границ. Украина готова оказать всю необходимую помощь катарским коллегам.

Глава МИД призвал государства Персидского залива по дипломатическим каналам и публично отреагировать на безответственные и опасные действия России.

