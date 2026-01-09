Росіяни під час масованої атаки на Київ пошкодили посольство Катару – фото

Андрій Сибіга закликав держави Перської затоки відреагувати на безвідповідальні та небезпечні дії РФ

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Під час масованої російської атаки на столицю у ніч проти 9 січня було пошкоджено посольство Катару. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Президент, коментуючи нічну атаку, заявив, що, окрім звичайної цивільної інфраструктури та енергетичних об’єктів, російським дроном була пошкоджена будівля посольства Катару.

"Держави, яка так багато робить для посередництва з Росією, щоб звільняти військовополонених і цивільних, які утримуються в російських тюрмах", – додав глава держави.

Сибіга наголосив, що російський удар є грубим порушенням Віденської конвенції та нагадуванням про те, що російська жорстокість не має меж. Україна готова надати всю необхідну допомогу катарським колегам.

Глава МЗС закликав держави Перської затоки дипломатичними каналами та публічно відреагувати на безвідповідальні та небезпечні дії Росії.

