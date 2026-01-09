Катар визнав пошкодження свого посольства в Києві, але хто здійснив атаку – не згадав

МЗС Катару прокоментувало пошкодження будівлі його дипмісії через атаку РФ по українській столиці

Посольство Катару, що постраждало від російського обстрілу Києва (Фото: X / Андрій Сибіга)

Близькосхідна держава Катар визнала, що через російський обстріл Києва постраждало її посольство, проте не вказала напряму, що удар здійснила Москва. Відповідний допис опублікувало катарське Міністерство закордонних справ.

"Держава Катар висловлює свій глибокий жаль з приводу пошкоджень, яких зазнала будівля її посольства в Україні в результаті обстрілу столиці, Києва, минулої ночі. Вона підтверджує, що жоден з її дипломатів або співробітників посольства не постраждав", – йдеться у повідомленні.

Читайте також Що відомо про "Орєшнік": характеристики балістичної ракети

Однак у своєму повідомленні Катар не вказує напряму, хто саме здійснив обстріл Києва.

Також, з-поміж іншого, МЗС Катару повторило позицію країни, яка "закликає до вирішення російсько-української кризи шляхом діалогу та мирними засобами, згідно з принципами міжнародного права та Статуту ООН". Крім того, держава підтвердила "повну підтримку" всіх міжнародних зусиль задля деескалації.

Раніше глава української дипломатії Андрій Сибіга опублікував фото посольства Катару, пошкодженого російською атакою.