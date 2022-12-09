Казахстан. Посол РФ заговорил о "русофобии и национализме". Ему ответил спикер парламента
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин заговорил о "русофобии и национализме" в стране, ему ответил спикер мажилиса Ерлан Кошанов, призвав того "не уподобляться пропагандистам и политологам".
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Бородавкин в интервью российскому пропагандистскому ресурсу заявил, что в Казахстане есть проявление "радикальных националистических тенденций".
"Интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми требованиями, лозунгами и так далее. Причём эти лозунги русофобские", — отметил посол РФ.
Российский "дипломат" также сказал, что страна-оккупант готова "оказать помощь" Казахстану в "пресечении всякого рода экстремистских националистических выступлений".
На высказывания Бородавкина отреагировал Кошанов, который сказал, что его заявления не соответствуют статуту посла, а странам стоит работать на пользу друг друга, чтобы высказывания политиков не наносили ущерба отношениям.
"Я внимательно ознакомился с интервью Алексея Бородавкина. Некоторые моменты действительно не соответствуют его статусу и не работают на пользу. Хотя господин Бородавкин очень опытный дипломат, мы его давно знаем. Но он не должен уподобляться пропагандистам и политологам. Ксенофобия есть и в России, и в других странах", — заявил Кошанов.
- Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
- Неудачи в войне против Украины приводят к потере российским диктатором Владимиром Путиным влияния на лидеров Центральной Азии, в частности Токаева.
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