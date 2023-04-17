Казахстан расследует 10 дел об участии граждан в войне в Украине. Им грозит до девяти лет
17.04.2023, 06:14
Касым-Жомарт Токаев (Фото: EPA)
В Казахстане расследуют 10 уголовных дел об участии граждан в войне РФ против Украины, неизвестно, на чьей стороне они воевали. Об этом сообщило агентство КазТАГ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в войне.
В КНБ журналистам официально подтвердили расследование.
На данный момент информация о фигурантах неизвестна, данные досудебного разбирательства не разглашаются.
Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.
- Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, комментируя войну России против Украины, заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.
- Он сказал, что в соседних странах "случаются провокационные высказывания в адрес глав государств и звучат необоснованные обвинения".
- Неудачи в войне против Украины приводят к потере российским диктатором Владимиром Путиным влияния на лидеров Центральной Азии, в частности Токаева.
Читайте также: В МИД России снова набросились на Казахстан из-за помощи Украине. Астана ответила
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии