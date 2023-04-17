Казахстан расследует 10 дел об участии граждан в войне в Украине. Им грозит до девяти лет

В Казахстане расследуют 10 уголовных дел об участии граждан в войне РФ против Украины, неизвестно, на чьей стороне они воевали. Об этом сообщило агентство КазТАГ.

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Комитет национальной безопасности Казахстана расследует 10 уголовных дел по фактам участия граждан страны в войне.

В КНБ журналистам официально подтвердили расследование.

На данный момент информация о фигурантах неизвестна, данные досудебного разбирательства не разглашаются.

Согласно уголовному кодексу Казахстана, за участие в иностранных вооруженных конфликтах предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на срок от пяти до девяти лет.

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Дмитро Гриниченко

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