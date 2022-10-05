Казахстан "вносит вклад в мир", принимая россиян, которые бегут от мобилизации — депутат
Казахстан "вносит вклад в поддержение мира", принимая россиян, убегающих от мобилизации в РФ. Об этом заявил депутат мажилиса от партии "Ак жол" Берик Дюсембинов, цитирует его Informburo.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, в последнее время в обществе Казахстана звучат предложения закрыть границу для россиян. Он отметил, что этого не позволяют международные соглашения страны.
"Считаем, что принимая россиян, отказавшихся держать в руках оружие, сокращая число участников войны, наша страна тем самым вносит свой вклад в поддержание мира. Этот миграционный кризис может в дальнейшем развиваться по-разному", — сказал Дюсембинов.
В то же время он подчеркнул, что если будет угроза национальным интересам Казахстана, то государственные органы страны должны разработать "несколько вариантов мер" и быть готовыми к любому сценарию.
- Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема, комментируя войну России против Украины.
- Также Токаев заявил, что страна "обеспечит безопасность" россиян, которые приехали после объявления мобилизации в РФ.
- Ранее спикер Сената страны Маулен Ашимбаев заявил, что Казахстан не будет закрывать границы для граждан России, которые захотят выехать из страны.
Читайте также: Казахстан возмутился заявлениями МИД РФ о после Украины. Требуют "уважать государство"
Комментарии