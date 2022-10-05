Казахстан "вносит вклад в мир", принимая россиян, которые бегут от мобилизации — депутат

Казахстан "вносит вклад в поддержение мира", принимая россиян, убегающих от мобилизации в РФ. Об этом заявил депутат мажилиса от партии "Ак жол" Берик Дюсембинов, цитирует его Informburo.

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По его словам, в последнее время в обществе Казахстана звучат предложения закрыть границу для россиян. Он отметил, что этого не позволяют международные соглашения страны.

"Считаем, что принимая россиян, отказавшихся держать в руках оружие, сокращая число участников войны, наша страна тем самым вносит свой вклад в поддержание мира. Этот миграционный кризис может в дальнейшем развиваться по-разному", — сказал Дюсембинов.

В то же время он подчеркнул, что если будет угроза национальным интересам Казахстана, то государственные органы страны должны разработать "несколько вариантов мер" и быть готовыми к любому сценарию.

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Дмитро Гриниченко

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