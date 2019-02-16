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16.02.2019, 18:55

КБ Луч представит модель "Нептуна" на выставке в ОАЭ

КБ Луч представит модель "Нептуна" на выставке в ОАЭ - Фото
Фото: Facebook КБ Луч

Конструкторское бюро Луч продемонстрирует модель пусковой установки "Нептун"

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Конструкторское бюро Луч продемонстрирует модель пусковой установки "Нептун" на международной выставке оборонной и военной промышленности IDEX-2019 в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом КБ сообщает у себя в Facebook.

Украинский милитарный портал уточняет, что пусковая установка ракетного комплекса "Нептун" будет смонтирована на шасси КрАЗ-7634НЕ.

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Самоходное шасси КрАЗ-7634НЕ, грузоподъемностью 27 т, предназначено для монтажа тяжелого спецоборудования. От своих предшественников отличается более мощным - 460 л.с. - двигателем и автоматической коробкой передач, максимальный крутящий момент которого рассчитан на 2500 Н/м.

Автомобиль имеет монтажную длину рамы 8080 мм, внешний минимальный габаритный радиус поворота - 14 м. Рулевой механизм - интегрального типа со встроенным гидравлическим усилителем. Полный привод всех колес обеспечивает эксплуатацию этого самоходного транспортного средства в условиях бездорожья.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года будет готов первый вариант "Нептуна" в наземной версии для прикрытия акватории Черного и Азовского морей. 

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Теги: кб луч, нептун
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