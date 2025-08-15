Келлога не пригласили на Аляску из-за его проукраинской позиции – CNN

Ожидается, что генерал примет участие в трехсторонней встрече США, Украины и России

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Специального посланника президента США Кита Келлогга не включили в американскую делегацию, которая встречается с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, из-за приверженности Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Источник телеканала пояснил, что российская сторона воспринимает Келлога как человека, симпатизирующего Украине.

"Это могло бы сделать его присутствие на встрече контрпродуктивным", – заявил собеседник CNN.

Два высокопоставленных чиновника администрации Трампа сообщили журналистам, что Келлог передал всю собранную им информацию госсекретарю США Марко Рубио. Они заверили, что отсутствие генерала "не является серьезной проблемой".

Однако европейцы обеспокоены тем, что Келлог не был включен в состав делегации.

"Он надеялся быть там, и ему следовало бы там быть. Келлог лучше всех понимает, что Украина может рассмотреть с точки зрения сделки", – сказал телеканалу неназванный европейский чиновник.

Ожидается, что генерал будет включен в состав делегации на предстоящей встрече США, России и Украины, сообщили собеседники.

Один из чиновников добавил, что Рубио также не воспринимается как человек, проявляющий снисхождение к России, учитывая его предыдущие заявления во время работы в комитете Сената по международным отношениям. Тогда он назвал Путина военным преступником.