Трамп и Путин не будут встречаться один на один. К ним присоединятся Рубио и Виткофф

Со стороны российского диктатора также присоединятся два члена российской делегации

Дональд Трамп и Владимир Путин (скриншот с трансляции Sky News)

Формат встречи президента США Дональд Трамп с российским диктатором Владимиром Путиным изменился. Вместо переговоров один на один теперь американская и российская делегации встретятся в формате "три на три". Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт, передает BBC.

По словам Ливитт, в переговорной комнате вместе с Трампом будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Путина на встрече с Трампом, Рубио и Уиткоффом будут сопровождать советник Дмитрий Ушаков и руководитель кремлевской дипломатии Сергей Лавров, передает BBC со ссылкой на представителя диктатора Дмитрия Пескова.

На запланированном после переговоров двустороннем обеде будут присутствовать Рубио, Уиткофф, американские министры финансов Скотт Бессент, торговли Говард Лутник и обороны Пит Хегсет, а также руководитель аппарата Сьюзи Уайлз, сообщила Ливитт.