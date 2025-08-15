Трамп і Путін не будуть зустрічатися віч-на-віч. До них доєднаються Рубіо та Віткофф

З боку російського диктатора також доєднаються два члени російської делегації

Дональд Трамп та Володимир Путін (Скриншот з трансляції Sky News)

Формат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна змінився. Замість переговорів віч-на-віч тепер американська та російська делегації зустрінуться у форматі "три на три". Про це журналістам повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт, передає BBC.

За словами Лівітт, у переговорній кімнаті разом із Трампом будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець американського президента Стів Віткофф.

Путіна на зустрічі з Трампом, Рубіо та Віткоффом супроводжуватимуть радник Дмитро Ушаков та керівник кремлівської дипломатії Сергій Лавров, передає BBC з посиланням на речника диктатора Дмитра Пєскова.

На двосторонньому обіді, що запланований після переговорів, будуть присутні Рубіо, Віткофф, американські міністри фінансів Скотт Бессент, торгівлі Говард Лутнік та оборони Піт Гегсет, а також керівниця апарату Сьюзі Вайлз, повідомила Лівітт.