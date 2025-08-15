Трамп і Путін не будуть зустрічатися віч-на-віч. До них доєднаються Рубіо та Віткофф
Формат зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна змінився. Замість переговорів віч-на-віч тепер американська та російська делегації зустрінуться у форматі "три на три". Про це журналістам повідомила речниця Білого дому Каролін Лівітт, передає BBC.
За словами Лівітт, у переговорній кімнаті разом із Трампом будуть присутні держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець американського президента Стів Віткофф.
Путіна на зустрічі з Трампом, Рубіо та Віткоффом супроводжуватимуть радник Дмитро Ушаков та керівник кремлівської дипломатії Сергій Лавров, передає BBC з посиланням на речника диктатора Дмитра Пєскова.
На двосторонньому обіді, що запланований після переговорів, будуть присутні Рубіо, Віткофф, американські міністри фінансів Скотт Бессент, торгівлі Говард Лутнік та оборони Піт Гегсет, а також керівниця апарату Сьюзі Вайлз, повідомила Лівітт.
- Президент США очікує, що якщо зустріч на Алясці пройде добре, то друга буде між Путіним та Зеленським. Водночас Трамп обіцяє "дуже серйозні наслідки", якщо Путін на Алясці не погодиться на припинення війни.
- За даними The Telegraph, Трамп може запропонувати Путіну угоду щодо копалин на Алясці.
