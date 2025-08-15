Келлога не запросили до Аляски через його проукраїнську позицію – CNN

Очікується, що генерал візьме участь у тристоронній зустрічі США, України та Росії

Володимир Зеленський і Кіт Келлог (Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА)

Спецпосланця президента США Кіта Келлога не включили до американської делегації, що зустрічається з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, через прихильність до України. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника американської адміністрації.

Співбесідник телеканалу пояснив, що російська сторона сприймає Келлога як такого, що симпатизує Україні.

"Це могло б зробити його присутність на зустрічі контрпродуктивною", – заявив співрозмовник CNN.

Два високопосадовці адміністрації Трампа повідомили журналістам, що Келлог передав всю зібрану ним інформацію держсекретарю США Марко Рубіо. Вони запевнили, що відсутність генерала "не є серйозною проблемою".

Проте європейці стурбовані тим, що Келлога не було включено до складу делегації.

"Він сподівався бути там, і він мав би бути там. Келлог найкраще розуміє, що може розглядати Україна з погляду угоди", – сказав телеканалу неназваний європейський чиновник.

Очікується, що генерал буде включений до складу делегації на майбутній зустрічі США, Росії та України, повідомили співрозмовники.

Один з чиновників додав, що Рубіо також не сприймається як поблажливий до Росії, враховуючи його попередні заяви під час роботи в комітеті Сенату з міжнародних відносин. У той час він назвав Путіна воєнним злочинцем.