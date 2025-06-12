Келлог: Мы хотим вернуть россиян в "Лигу настоящих наций"

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER /EPA)

Соединенные Штаты как посредники в окончании российско-украинской войны ставят целью длительное прекращение огня в Украине. Со временем США рассчитывают вернуть Россию к сотрудничеству с миром. Об этом рассказал специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог во время выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

По словам Келлога, в первую очередь США планируют достичь "всеобъемлющего прекращения огня на месте".

"Всеобъемлющее означает воздух, землю, море, инфраструктуру. Прекращение огня на месте означает землю, на которой вы физически находитесь, это земля, что сейчас ваша", – сказал он.

Прекращение огня, по словам спецпредставителя президента США, должно быть долгосрочным и устойчивым.

"Мы не хотим, чтобы через три, четыре или пять лет снова началась война", – сказал он.

Это, по словам Келлога, постоянное прекращение огня обезопасит не только Украину, но и Европу. Также в планах США решение проблемы депортированных украинских детей и пленных.

"А потом мы хотим попытаться вернуть россиян к тому, что я бы назвал "Лигой настоящих наций", где все работают вместе", – подытожил Келлог.