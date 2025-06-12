Келлог: Ми хочемо повернути росіян до "Ліги справжніх націй"

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER /EPA)

Сполучені Штати як посередники у закінченні російсько-української війни ставлять за мету довготривале припинення вогню в Україні. Згодом США розраховують повернути Росію до співпраці зі світом. Про це розповів спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог під час виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.

За словами Келлога, в першу чергу США планують досягти "всеосяжного припинення вогню на місці".

"Всеосяжне означає повітря, землю, море, інфраструктуру. Припинення вогню на місці означає землю, на якій ви фізично перебуваєте, це земля, що зараз ваша", – сказав він.

Припинення вогню, за словами спецпредставника президента США, має бути довгостроковим і сталим.

"Ми не хочемо, щоб через три, чотири чи п'ять років знову почалася війна", – сказав він.

Це, за словами Келлога, стале припинення вогню убезпечить не лише Україну, а і Європу. Також у планах США розв’язання проблеми депортованих українських дітей і полонених.

"А потім ми хочемо спробувати повернути росіян до того, що я б назвав "Лігою справжніх націй", де всі працюють разом", – підсумував Келлог.