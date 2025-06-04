Келлог: Україна у війні може підвищити рівень ризику до "неприйнятного рівня"

Спецпосланець президента США вважає, що атаки України на компоненти російської ядерної тріади ведуть до непередбачуваних наслідків

Кіт Келлог (Фото: Білий дім)

Україна ударами по аеродромах базування стратегічної авіації та ймовірною атакою на штаб російського Північного флоту в Сєвєроморську "підвищує рівень ризику до неприйнятого", адже реакція РФ непередбачувана. Таку думку висловив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.

"Люди у сфері національної безпеки мають розуміти, що коли ти атакуєш частину національної системи виживання опонента, їхню ядерну тріаду, це означає, що твій рівень ризику зростає, бо ти не знаєш, що зробить інша сторона", – сказав він.

Келлог зазначив, що його особливо занепокоїли нещодавні повідомлення про ймовірні удари України по штаб-квартирі Північного флоту в Сєвєроморську, адже це означає, що атаковано відразу дві частини тріади й ризик ескалації суттєво збільшується.

"Саме цього ми намагаємося уникнути", – наголосив Келлог.

За його словами, значення українських атак полягає не стільки в пошкодженні компонентів тріади, скільки в психологічному впливі.

"Я думаю, атаки показали, що Україна не збирається здаватися. Фактично каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І таким чином вона може підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними", – сказав Келлог.