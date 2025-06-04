Келлог: Украина в войне может повысить уровень риска до "неприемлемого уровня"

Кит Келлог (Фото: Белый дом)

Украина ударами по аэродромам базирования стратегической авиации и вероятной атакой на штаб российского Северного флота в Североморске "повышает уровень риска до неприемлемого", поскольку реакция РФ непредсказуема. Такое мнение высказал специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News.

"Люди в сфере национальной безопасности должны понимать, что когда ты атакуешь часть национальной системы выживания оппонента, их ядерную триаду, это значит, что твой уровень риска растет. Потому что ты не знаешь, что сделает другая сторона", – сказал он.

Келлог отметил, что его особенно обеспокоили недавние сообщения о возможных ударах Украины по штаб-квартире Северного флота в Североморске, ведь это означает, что атаковано сразу две части триады и риск эскалации существенно увеличивается.

"Именно этого мы пытаемся избежать", – подчеркнул Келлог.

По его словам, значение украинских атак заключается не столько в повреждении компонентов триады, сколько в психологическом влиянии.

"Я думаю, атаки показали, что Украина не собирается сдаваться. Фактически говорит, что мы тоже можем играть в эту игру. И таким образом она может повысить уровень риска до уровней, которые, по моему мнению, неприемлемы", – сказал Келлог.