Харьковщина. Количество боев снизилось вдвое, защитники провели штурмовые действия – карта

Захватчики предприняли пять попыток прорвать оборону украинских войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении количество боестолкновений снизилось вдвое – сейчас продолжаются бои в трех локациях. В то же время украинские защитники провели ряд штурмовых действий, продолжаются меры по усилению устойчивости обороны. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:30.

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Военные отметили: на Харьковском направлении количество боестолкновений снизилось почти в два раза по сравнению с прошлыми сутками.

За сегодняшний день россияне предприняли пять попыток прорвать оборону украинских войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска – бои еще продолжаются в трех локациях, сообщил Генштаб.

"Ситуация контролируемая. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются меры по усилению устойчивости обороны", – объясняет ведомство.

По данным военных, сегодня на Харьковском направлении оккупанты потеряли 26 человек убитыми и ранеными, а также 15 единиц вооружения и военной техники.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

19 мая российские захватчики нанесли удары по городу Волчанск и его громаде Харьковской области – погиб человек, трое раненых, есть разрушения.

20 мая представитель Нацгвардии сообщил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, количество штурмов со стороны российских оккупационных войск уменьшилось.

В Харьковской ОВА заявили, что ВСУ примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает.

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