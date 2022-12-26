Киев остается главной целью обстрелов РФ, сюда идет больше всего ракет — Воздушные силы

Киев остается главной целью при обстрелах российских оккупантов, на столицу направляют больше всего ракет. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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По его словам, противник бьет по критической инфраструктуре, в частности, Киева и Киевской области — сюда россияне направляют больше всего крылатых ракет.

Он отметил, что ВСУ постоянно совершенствуют свои навыки по сбитию воздушных целей, однако военным не хватает вооружений.

"К сожалению, не всегда выходит сбить все дроны, так как они могут проходить противовоздушную оборону. То же самое с крылатыми ракетами. Но, как видим, результат в 75, 85, 90, а иногда и 100%, говорит о профессиональности выполнения задач", — сказал Игнат.

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Дмитро Гриниченко

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