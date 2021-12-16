Киевляне видят конфликт Зеленский-Кличко, но почти половина равнодушны – опрос Рейтинга

Большинство опрошенных жителей столицы считают, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт, но почти половина киевлян относится к противостоянию равнодушно. Такие результаты опроса опубликовала социологическая Группа Рейтинг.

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На вопрос LIGA.net, был ли у соцопроса заказчик, в Группе Рейтинг ответили, что это закрытая информация.

Социологи спросили у респондентов, существует ли конфликт между Кличко и Зеленским.

Да – 62%;

Нет – 24%;

Затрудняются ответить – 14%.

Участники опроса ответили, кого они поддерживают в конфликте?

Кличко – 39%;

Зеленского – 15% ;

; Никого – 45%.

Киевлян спросили о причинах противостояния мэра и президента.

Зеленский хочет исключить политического конкурента – 68%;

Президент хочет навести порядок в столице – 23%.

Опрос проводился с 10 по 12 декабря 2021-го по телефону среди 2 000 киевлян старше 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2,2%.

В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства.

Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона.

Большинство украинцев считают наиболее дружественными странами Польшу и Чехию. А среди лидеров поддержки вступления Украины в Евросоюз также называли Литву.

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Яна Катасонова

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