Киевляне видят конфликт Зеленский-Кличко, но почти половина равнодушны – опрос Рейтинга
Большинство опрошенных жителей столицы считают, что между президентом Владимиром Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко существует конфликт, но почти половина киевлян относится к противостоянию равнодушно. Такие результаты опроса опубликовала социологическая Группа Рейтинг.
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На вопрос LIGA.net, был ли у соцопроса заказчик, в Группе Рейтинг ответили, что это закрытая информация.
Социологи спросили у респондентов, существует ли конфликт между Кличко и Зеленским.
- Да – 62%;
- Нет – 24%;
- Затрудняются ответить – 14%.
Участники опроса ответили, кого они поддерживают в конфликте?
- Кличко – 39%;
- Зеленского – 15%;
- Никого – 45%.
Киевлян спросили о причинах противостояния мэра и президента.
- Зеленский хочет исключить политического конкурента – 68%;
- Президент хочет навести порядок в столице – 23%.
Опрос проводился с 10 по 12 декабря 2021-го по телефону среди 2 000 киевлян старше 18 лет. Статистическая погрешность – не более 2,2%.
- В начале декабря 2021-го опрос показал, что почти половина украинцев (48%) не поддерживают идею двойного (множественного) гражданства.
- Почти половина украинцев оценивают помощь Венгрии национальным меньшинствам в Закарпатской области как угрозу вероятной аннексии региона.
- Большинство украинцев считают наиболее дружественными странами Польшу и Чехию. А среди лидеров поддержки вступления Украины в Евросоюз также называли Литву.
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