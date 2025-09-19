Ким Чен Ын проконтролировал испытания беспилотников и приказал усилить их ИИ

Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел испытания боевых и разведывательных дронов и приказал усилить работу беспилотнико в искусственным интеллектом. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР KCNA.

Северокорейский глава высоко оценил результаты испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета, назвав их разработку "главным приоритетом" для подготовки к современной войне.

Также Ким проинспектировал строительство крупной тепличной фермы в Синуйджу, граничащей с Китаем.