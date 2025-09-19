Ким Чен Ын проконтролировал испытания беспилотников и приказал усилить их ИИ
Широкопояс Катерина
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын осмотрел испытания боевых и разведывательных дронов и приказал усилить работу беспилотнико в искусственным интеллектом. Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР KCNA.
Северокорейский глава высоко оценил результаты испытаний северокорейского тактического беспилотного ударного самолета "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета, назвав их разработку "главным приоритетом" для подготовки к современной войне.
Также Ким проинспектировал строительство крупной тепличной фермы в Синуйджу, граничащей с Китаем.
- В июне начальник ГУР Буданов сообщал, что Россия поможет Северной Корее наладить производство дронов-камикадзе типа Shahed на ее территории.
