Кім Чен Ин проконтролював випробування безпілотників і наказав посилити їх ШІ
Широкопояс Катерина
Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув випробування бойових та розвідувальних дронів та наказав підсилити роботу безпілотників штучним інтелектом. Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР KCNA.
Очільник КНДР високо оцінив результати випробувань північнокорейського тактичного безпілотного ударного літака "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака, назвавши їхню розробку "пріоритетом" для підготовки до сучасної війни.
Також Кім проінспектував будівництво великої тепличної ферми в Сінуйджу, що межує з Китаєм.
- У червні начальник ГУР Буданов повідомляв, що Росія допоможе Північній Кореї налагодити виробництво дронів-камікадзе типу Shahed на її території.
