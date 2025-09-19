Кім Чен Ин проконтролював випробування безпілотників і наказав посилити їх ШІ

Фото: Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК)

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув випробування бойових та розвідувальних дронів та наказав підсилити роботу безпілотників штучним інтелектом. Про це повідомляє державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Очільник КНДР високо оцінив результати випробувань північнокорейського тактичного безпілотного ударного літака "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака, назвавши їхню розробку "пріоритетом" для підготовки до сучасної війни.

Також Кім проінспектував будівництво великої тепличної ферми в Сінуйджу, що межує з Китаєм.