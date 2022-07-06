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Ким о юге: Россияне не знают точно, где что есть, где продвижение. Для них это сюрприз

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 12:30
Ким о юге: Россияне не знают точно, где что есть, где продвижение. Для них это сюрприз - Фото
Владмир Зеленский, Андрей Ермак, Виталий Ким, Кирилл Тимошенко (фото - ОП)

Россияне не знают точного положения украинских сил на юге, продвижение защитников Украины – чаще всего сюрприз для агрессора. Об этом в интервью Украинской правде рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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Он отметил, что оглашается не вся информация об успехах и продвижении украинских защитников, чтобы не навредить военной операции.

"Они (россияне. – Ред.) не знают коренным образом, в каких населенных пунктах есть, они не знают, где есть продвижение. Для них это в основном сюрприз. И это результат работы разведки и военных. И мы будем продолжать помогать им в этом", – сказал Ким.

По его словам, сейчас линия фронта находится на разном расстоянии от Николаева, но примерно составляет 30 км. Это "почти не позволяет работать вражеской артиллерии", говорит Ким.

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Он также не считает Николаев приоритетом для россиян. По его мнению, это – "такой же город, как и другие", но враг "не против бы его взять или перейти". Он отметил, что Николаев – прифронтовой город, однако скопления войск врага под ним и подготовки к нападению власти не видят, поскольку основные силы россиян сосредоточены на востоке.

"Говорить, что им нужен Николаев – нет. У нас не так много того, что можно вывозить и воровать. Унитазы не самые новые. Поэтому не считаю, что у них Николаев - как стратегическая точка. Они могут его обойти и идти в сторону Одессы", – подытожил Ким.

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Марк Сировой
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