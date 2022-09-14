Ким: РФ может ударить по котельным и электростанциям Николаева, держитесь от них подальше

Российские оккупанты 14 сентября могут нанести удары по объектам тепловой и электрической генерации в Николаеве. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, в течение дня по объектам тепловой и электрогенерации в Николаеве возможны обстрелы со стороны россиян.

Он призвал жителей города держаться подальше от критической инфраструктуры и следить за сигналами воздушной тревоги.

Ранее в ночь на 14 сентября Николаев попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Были повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.

Также в результате попадания на территорию предприятий возникли пожары. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения.

Вечером 11 сентября РФ ударила по ТЭЦ-5 в Харькове. К утру следующего дня электро- и водоснабжение Харькова и области было восстановлено на 80%.

Днем 12 сентября оккупанты снова ударили по критической инфраструктуре Харькова, из-за чего в городе пропали свет и вода.

Российские оккупанты в ответ на поражения в Харьковской области нанесли удары по критической инфраструктуре, но это было ожидаемо, заявили в Белом доме.

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Дмитро Гриниченко

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