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Ким: РФ может ударить по котельным и электростанциям Николаева, держитесь от них подальше

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2022, 09:36
Ким: РФ может ударить по котельным и электростанциям Николаева, держитесь от них подальше - Фото
Виталий Ким (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты 14 сентября могут нанести удары по объектам тепловой и электрической генерации в Николаеве. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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По его словам, в течение дня по объектам тепловой и электрогенерации в Николаеве возможны обстрелы со стороны россиян.

Он призвал жителей города держаться подальше от критической инфраструктуры и следить за сигналами воздушной тревоги. 

Ранее в ночь на 14 сентября Николаев попал под массированный обстрел со стороны российских оккупантов. Были повреждены учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, попадание около девяти- и пятиэтажки.

Также в результате попадания на территорию предприятий возникли пожары. По предварительным данным, два человека погибли, трое получили ранения.

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Дмитро Гриниченко
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война Николаев обстрелы виталий ким критическая инфраструктура
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