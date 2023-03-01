Кинбурнская коса. Россияне подготовили четыре катера для диверсантов, ВСУ их уничтожили

За прошедшие сутки в районе Кинбурнской косы Вооруженные Силы Украины уничтожили четыре катера оккупантов, которые они подготовили для своих диверсантов. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"В частности, за прошлые сутки ВСУ уничтожили две единицы тяжелой артиллерии, пять единиц автобронетанковой техники и четыре катера, которые россияне опять подготовили для диверсионно-разведывательных групп. Это все на направлении от Кинбурнской косы до островов Левобережья", – сообщила Гуменюк.

По ее словам, россияне могут понемногу подтягивать силы и вооружение на Кинбурнскую косу с временно оккупированной левобережной части Херсонской области.

"Они чуть ли не на пальцах выбрасывают, кто поедет на это задание, поскольку знают, что вернуться оттуда фактически невозможно", – рассказала спикер ОК "Юг".

Она отметила, что, выезжая на узкий конец Кинбурнской косы, россияне обстреливают Очаковский район и Куцурубскую общину.

Кроме того оккупанты разворачивают позицию для обстрела Днепро-Бугского лимана – из-за этого пока нет возможности привлечь Николаевскую область к участию в зерновом соглашении.

"Они обстреливают и сразу получают в ответ. Потому что действительно наши подразделения контрбатарейно противодействуют. И каждый день у нас есть достижения по уничтожению техники", – заявила Гуменюк.

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Наталія Медведєва

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