Кипер считает, что высадке десанта РФ в Одессе помешал Агафангел – он долго ездил с иконой
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, как глава Одесской епархии, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в начале полномасштабного вторжения РФ ездил с иконой вдоль морского побережья. В интервью Наталье Мосейчук он предположил, что именно это помешало России высадить десант в Одессе.
Кипер отметил, что в первые дни большой войны на тот момент 84-летний Агафангел взял икону и ездил вдоль побережья Черного моря, "чтобы российские корабли не смогли высадить десант".
"И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море. Десант не смог подойти к берегам Одесской области… Это не легенда, это правда, он ездил с иконой очень-очень долго", – рассказал глава ОВА.
Он также отметил, что Агафангел тогда запретил вспоминать в молитвах "ненужных нам людей" – российского диктатора Владимира Путина и епископа Российской православной церкви патриарха Кирилла.
Во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году он обратился к патриарху Кириллу с просьбой освободить моряков: "Почтительно обращаюсь к Вам с просьбой… обратиться к руководству Российской Федерации и всем способным повлиять на решение этого вопроса, с ходатайством о скорейшем возвращении задержанных украинских моряков на Родину".
В 2021-м, давая интервью пророссийскому изданию Вести, он заявил, что Бог "не простит" и "накажет" защитников Одессы, защитивших ее в 2014 году.
- В первые часы полномасштабного вторжения РФ были фейковые сообщения о якобы высадке российского десанта в Одессе. Генштаб тогда это опроверг.
- 10 марта 2022-го в Одесской ОВА сообщили, что эскадры Черноморского флота РФ отошли от берега Одессы к оккупированному Крыму и отозвали десант.
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