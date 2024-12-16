Кипер считает, что высадке десанта РФ в Одессе помешал Агафангел – он долго ездил с иконой

Глава ОВА отметил, что Агафангел ездил с иконой – и после этого продолжительная штормовая погода ломала планы оккупантов высадить десант в Одессе

Олег Кипер (Скриншот с видео Мосейчук+)

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, как глава Одесской епархии, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в начале полномасштабного вторжения РФ ездил с иконой вдоль морского побережья. В интервью Наталье Мосейчук он предположил, что именно это помешало России высадить десант в Одессе.

Кипер отметил, что в первые дни большой войны на тот момент 84-летний Агафангел взял икону и ездил вдоль побережья Черного моря, "чтобы российские корабли не смогли высадить десант".

"И мы точно знаем, что 10 дней была буря на Черном море. Десант не смог подойти к берегам Одесской области… Это не легенда, это правда, он ездил с иконой очень-очень долго", – рассказал глава ОВА.

Он также отметил, что Агафангел тогда запретил вспоминать в молитвах "ненужных нам людей" – российского диктатора Владимира Путина и епископа Российской православной церкви патриарха Кирилла.

СПРАВКА. Агафангел (Алексей Саввин) известен своей поддержкой Украинской православной церкви, имеющей тесные связи с Московским патриархатом. Его позиция о сохранении единства с Российской православной церковью вызвала много споров среди верующих и общества. Агафангел неоднократно призывал к миру и молился за скорейшее завершение конфликта, пытаясь сохранить нейтральную позицию в политических вопросах.



Во время инцидента в Керченском проливе в 2018 году он обратился к патриарху Кириллу с просьбой освободить моряков: "Почтительно обращаюсь к Вам с просьбой… обратиться к руководству Российской Федерации и всем способным повлиять на решение этого вопроса, с ходатайством о скорейшем возвращении задержанных украинских моряков на Родину".



В 2021-м, давая интервью пророссийскому изданию Вести, он заявил, что Бог "не простит" и "накажет" защитников Одессы, защитивших ее в 2014 году.

В первые часы полномасштабного вторжения РФ были фейковые сообщения о якобы высадке российского десанта в Одессе. Генштаб тогда это опроверг.

10 марта 2022-го в Одесской ОВА сообщили, что эскадры Черноморского флота РФ отошли от берега Одессы к оккупированному Крыму и отозвали десант.

Читайте также: Посол Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов помешало России захватить Одессу и Николаев