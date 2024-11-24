Посол Боднар заявил, что закрытие Турцией проливов помешало РФ захватить Одессу и Николаев

Василий Боднар (Фото: Facebook-аккаунт дипломата)

Закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре в начале полномасштабного вторжения России в Украину помешало россиянам использовать свое преимущество на море для захвата ряда городов на юге. Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Украины в Анкаре Василий Боднар, завершающий работу на этом посту.

Комментируя поводы для гордости по итогам трехлетней работы в Анкаре, дипломат заявил, что одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы.

"Одну "Москву" [российский ракетный крейсер, уничтоженный Украиной в 2022 году] мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны быть оккупированы в результате операций с моря", – отметил Боднар.

Также дипломат добавил, что во время Большой войны Турция стала серьезным транспортным хабом для Украины.

Ранее, по его словам, когда корабли с грузами для Украины останавливались в турецких портах, законы не разрешали заезд украинским перевозчикам для транспортировки этих грузов. А сейчас, как отметил посол, продолжается транспортный безвиз. Без лицензий и разрешений отечественные компании перевозят из турецких и других портов через территорию Турции нужные Украине грузы.

Кроме того, Боднар вспомнил о подписании "зернового соглашения", которое, по его мнению, стало важным элементом стабильности Украины.

"Турция была непосредственно вовлечена в процесс, и экспорт из Украины 33 млн тонн зерна не только усилил нашу устойчивость и вес на международной арене, но и позволил тогда украинскому бизнесу смотреть в будущее, проводить посевную и сбор урожая", — подчеркнул посол.