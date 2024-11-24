Посол Боднар заявив, що закриття Туреччиною проток завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завадило росіянам використовувати свою перевагу на морі для захоплення низки міст на півдні. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Анкарі Василь Боднар, який завершує роботу на цій посаді.

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Коментуючи приводи для гордості за підсумками трирічної роботи в Анкарі, дипломат заявив, що одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор й Дарданелли.

"Одну "Москву" [російський ракетний крейсер, знищений Україною у 2022 році] ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря", – зазначив Боднар.

Також дипломат додав, що під час великої війни Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України.

Раніше, за його словами, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, закони не дозволяли заїзду українським перевізникам для транспортування цих вантажів. А зараз, як зазначив посол, триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів вітчизняні компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини потрібні Україні вантажі.

Крім того, Боднар згадав про підписання "зернової угоди", що, на його думку, стала важливим елементом стабільності України.

"Туреччина була безпосередньо залучена у процес, й експорт з України 33 млн тонн зерна не лише посилив нашу стійкість і вагу на міжнародній арені, а й дав змогу тоді українському бізнесові дивитись у майбутнє, проводити посівну, збір урожаю", – наголосив посол.