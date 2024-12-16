Кіпер вважає, що висадці десанту РФ в Одесі завадив Агафангел, який довго їздив з іконою

Очільник ОВА наголосив, що Агафангел їздив з іконою – і після того тривала штормова погода ламала плани окупантів висадити десант в Одесі

Олег Кіпер (Скриншот з відео Мосейчук+)

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, як голова Одеської єпархії, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел на початку повномасштабного вторгнення РФ їздив з іконою вздовж морського узбережжя. В інтерв’ю Наталії Мосейчук він припустив, що саме це завадило Росії висадити десант в Одесі.

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Кіпер зазначив, що в перші дні великої війни на той момент 84-річний Агафангел взяв ікону і їздив вздовж узбережжя Чорного моря, "щоб російські кораблі не змогли висадити десант".

"І ми точно знаємо, що 10 днів була буря на Чорному морі. Десант не зміг підійти до берегів Одещини… Це не легенда, це правда, він їздив з іконою дуже-дуже довго", – розповів очільник ОВА.

Він також зазначив, що Агафангел тоді заборонив згадувати в молитвах "непотрібних нам людей" – російського диктатора Володимира Путіна і єпископа Російської православної церкви патріарха Кирила.

ДОВІДКА. Агафангел (Олексій Савін) відомий своєю підтримкою Української православної церкви, яка має тісні зв'язки з Московським патріархатом. Його позиція щодо збереження єдності з Російською православною церквою викликала багато суперечок серед вірян та суспільства. Агафангел неодноразово закликав до миру і молився за швидке завершення конфлікту, намагаючись зберегти нейтральну позицію в політичних питаннях.



Під час інциденту у Керченській протоці в 2018 році він звернувся до патріарха Кирила із проханням звільнити моряків: "Шанобливо звертаюся до Вас з проханням… звернутися до керівництва Російської Федерації і всім здатним вплинути на рішення цього питання, з клопотанням про швидке повернення затриманих українських моряків на Батьківщину".



У 2021-му, даючи інтерв'ю проросійському виданню Вести, він заявив, що Бог "не пробачить" і "покарає" захисників Одеси, котрі захистили її в 2014 році.

В перші години повномасштабного вторгнення РФ були фейкові повідомлення про нібито висадку російського десанту в Одесі. Генштаб тоді це спростував.

10 березня 2022-го в Одеській ОВА повідомили, що ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від берега Одеси до окупованого Криму та відкликали десант.

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