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Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян

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02.11.2022, 16:34
Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян - Фото
Паспорт РФ (фото - depositphotos.com)

Кипр больше не будет применять упрощенные правила для граждан России, оформляющих туристические визы. Об этом сообщает schengenvisainfo со ссылкой на МИД Кипра.

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Как отмечается, с 1 декабря 2022 года Кипр начнет взимать плату с россиян, подающих документы на туристическую визу.

В соответствии с новыми правилами, владельцы российских паспортов, которые в настоящее время освобождены от визового сбора, должны будут заплатить 80 евро при подаче заявления на получение туристической визы.

Цена в 80 евро будет применяться к взрослым заявителям, а детям от шести до 12 лет придется заплатить половину цены — 40 евро.

Решение Кипра ввести плату за туристическую визу для россиян последовало за полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима, принятого Советом Европейского Союза.

В соответствии с принятым решением, официально вступившим в силу 12 сентября 2022 года, визовый сбор для россиян увеличен с 35 до 80 евро. Это решение также привело к необходимости представления дополнительных документальных доказательств.

Граждане России, обращающиеся за визой в одной из стран ЕС, приостановивших действие соглашения об упрощении визового режима, столкнутся с увеличением сроков оформления визы и ужесточением правил выдачи многократных виз.

В то время как некоторые страны только начали применять строгие правила для россиян, обращающихся за визой, некоторые другие прекратили выдачу шенгенских виз и запретили въезд россиянам.

В список стран ЕС, которые полностью закрыли свои границы для российских туристов, вошли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

  • 6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.
  • 25 октября Чехия закрылась для россиян с шенгенскими визами.

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Наталія Медведєва
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санкции война кипр виза
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