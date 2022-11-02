Кипр отменяет упрощенный визовый режим для россиян

Кипр больше не будет применять упрощенные правила для граждан России, оформляющих туристические визы. Об этом сообщает schengenvisainfo со ссылкой на МИД Кипра.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, с 1 декабря 2022 года Кипр начнет взимать плату с россиян, подающих документы на туристическую визу.

В соответствии с новыми правилами, владельцы российских паспортов, которые в настоящее время освобождены от визового сбора, должны будут заплатить 80 евро при подаче заявления на получение туристической визы.

Цена в 80 евро будет применяться к взрослым заявителям, а детям от шести до 12 лет придется заплатить половину цены — 40 евро.

Решение Кипра ввести плату за туристическую визу для россиян последовало за полной приостановкой действия соглашения об упрощении визового режима, принятого Советом Европейского Союза.

В соответствии с принятым решением, официально вступившим в силу 12 сентября 2022 года, визовый сбор для россиян увеличен с 35 до 80 евро. Это решение также привело к необходимости представления дополнительных документальных доказательств.

Граждане России, обращающиеся за визой в одной из стран ЕС, приостановивших действие соглашения об упрощении визового режима, столкнутся с увеличением сроков оформления визы и ужесточением правил выдачи многократных виз.

В то время как некоторые страны только начали применять строгие правила для россиян, обращающихся за визой, некоторые другие прекратили выдачу шенгенских виз и запретили въезд россиянам.

В список стран ЕС, которые полностью закрыли свои границы для российских туристов, вошли Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Чехия.

6 сентября Европейская комиссия поддержала предложение приостановить действие соглашения ЕС об упрощенном визовом режиме с Россией.

25 октября Чехия закрылась для россиян с шенгенскими визами.

Читайте также: "Не каждый, кто бежит из России, наш друг". В Чехии боятся усиления пятой колонны

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.