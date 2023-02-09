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Кислица на пророссийское выступление экс-участника Pink Floyd в ООН: Лучше играй на гитаре

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 13:08
Кислица на пророссийское выступление экс-участника Pink Floyd в ООН: Лучше играй на гитаре - Фото
Роджер Уотерс (скриншот)

Вчера, 8 января, один из основателей музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил по приглашению страны-агрессора России на заседании Совета безопасности ООН, где заявил, что российское полномасштабное военное вторжение в независимую Украину якобы "не было неспровоцировано". Представитель Украины в ООН Сергей Кислица посоветовал ему продолжать играть на гитаре, а не читать лекции Совбезу ООН. Об этом сообщает The Guardian.

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Уотерс выступил по видеосвязи на заседании СБ ООН, созванном для обсуждения ситуации в Украине.

Россия попросила его выступить после интервью, которое Уотерс дал Berliner Zeitung, где он очень комплиментарно отозвался о российском диктаторе Владимире Путине, который, по его словам, "руководит осторожно, принимая решения на основе консенсуса в правительстве РФ".

В том интервью от 4 февраля Уотерс заявил, что считает Запад и Украину в значительной степени ответственными за российское вторжение. Однако в своем выступлении на Совбезе он не стал повторять этот тезис.

"Вторжение Российской Федерации в Украину было незаконным. Я осуждаю это самым решительным образом. Вместе с тем российское вторжение в Украину не было неспровоцированным, поэтому я также осуждаю провокаторов самым решительным образом", – сказал музыкант.

Посол Украины Сергей Кислица в своем выступлении на заседании отметил, что Советский Союз запретил Pink Floyd за протесты против вторжения в Афганистан в 1979 году.

"Это иронично, если не лицемерно, что мистер Уотерс сейчас пытается отбелить очередное вторжение. Как грустно для его бывших поклонников видеть, что он играет роль еще одного кирпича в стене – стене российской дезинформации и пропаганды", – сказал Кислица.

"Продолжайте играть на гитаре, мистер Уотерс. Это подходит вам больше, чем читать лекции Совету безопасности о том, как выполнять свою работу. И никаких летающих свиней, пожалуйста (Уотерс использует на своих концертах в качестве декорации надувных летающих свиней во время исполнения песни "Pigs". – ред.)", – подытожил представитель Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также раскритиковал музыканта.

"Уотерс из Pink Floyd "требует изменений и прекращения огня в Украине". А на самом деле говорит: "Отдайте России землю, не преследуйте военных преступников, капитулируйте..." Хотя ему и другим "миротворцам" надо говорить: "Рф, забери войска из Украины за пределы 1991-го". Это формула мира. Но зачем это Уотерсу?" – написал Подоляк в Twitter.

  • 9 августа 2022 года Уотерс призвал президента США Джо Байдена "остановить войну" России против Украины, заставив президента Владимира Зеленского сдаться.
  • Он также написал письмо Елене Зеленской с призывом надавить на мужа, чтобы "окончить войну". Жена президента ответила Уотерсу, что ему следует просить мира у президента другой страны, имея в виду российского диктатора Владимира Путина.
Вадим Ребрина
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Сергей Кислица ООН война роджер уотерс Pink Floyd михаил подоляк
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