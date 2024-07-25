Кислица проигнорировал Совбез ООН, где Россия хотела обсудить поставки оружия Украине

Это уже 16-е заседание Совбеза с сентября 2022 года, которое Россия созывает для рассмотрения проблемы поставки оружия в Украину.

Сергей Кислица (Фото: EPA)

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица проигнорировал заседание Совета Безопасности ООН 25 июля, которое созвала Россия для обсуждения предоставления Киеву оружия от Запада. Об этом говорится в официальном комментарии представительства Украины при ООН.

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В комментарии для Голоса Америки Кислица заявил, что не видит необходимости быть частью "этой постановки, этого водевиля, который состоится 25 числа – это будет пропагандистское шоу".

В официальном комментарии представительства Украины заявили, что Россия нарушила правило 20 Временного регламента Совбеза ООН, которое предоставляет президенту Совета право по своему усмотрению уступать место, когда он считает, что не должен председательствовать в Совете при рассмотрении конкретного вопроса, с которым непосредственно связан член Совета, которого он представляет.

В представительстве отметили, что такое уже было в истории, а российская агрессия в Украине – тот случай, когда председательство России серьезно влияет на его рассмотрение в Совбезе.

Это уже 16-е заседание Совбеза с сентября 2022 года, которое Россия созывает для рассмотрения проблемы поставок оружия в Украину, добавляется в заявлении.