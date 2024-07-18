РФ не согласовала ложь в ООН. Кислица: Версии удара по Охматдету Лаврова и Небензи разные
Последствия удара по Охматдет (Фото: EPA)

Версия о российской атаке 8 июля по детской больнице Охматдет главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова не совпадала с версией постпреда РФ в ООН Василия Небензи, которую он озвучил на заседании Совбеза 9 июля. Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Кислица отметил, что Небензя, комментируя удар России по Охматдету, заявил, что по Охматдету попала "одна-единственная ракета ПВО Украины".

"На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одна-единственная ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различающемуся характерному оперению и другим характеристикам", – заявил он.

Постпред Украины подчеркнул – слова Лаврова категорически противоречили этой версии.

Кислица напомнил, что глава российского МИД заявил, что во время того, как Россия атаковала Киев, одна из ракет якобы была сбита украинскими средствами ПВО и ее обломки упали на больницу.

Тогда он обвинил Украину в том, что средства ПВО были якобы размещены "рядом с жилыми домами, социальными объектами, и часть сбитого упала на Охматдет".

"Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небензе чаще звонить своему начальнику в Москву и сверять с ним его ложь в Нью-Йорке", – добавил Кислица.

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