РФ не согласовала ложь в ООН. Кислица: Версии удара по Охматдету Лаврова и Небензи разные

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет

Последствия удара по Охматдет (Фото: EPA)

Версия о российской атаке 8 июля по детской больнице Охматдет главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова не совпадала с версией постпреда РФ в ООН Василия Небензи, которую он озвучил на заседании Совбеза 9 июля. Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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Кислица отметил, что Небензя, комментируя удар России по Охматдету, заявил, что по Охматдету попала "одна-единственная ракета ПВО Украины".

"На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одна-единственная ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различающемуся характерному оперению и другим характеристикам", – заявил он.

Постпред Украины подчеркнул – слова Лаврова категорически противоречили этой версии.

Кислица напомнил, что глава российского МИД заявил, что во время того, как Россия атаковала Киев, одна из ракет якобы была сбита украинскими средствами ПВО и ее обломки упали на больницу.

Тогда он обвинил Украину в том, что средства ПВО были якобы размещены "рядом с жилыми домами, социальными объектами, и часть сбитого упала на Охматдет".

"Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небензе чаще звонить своему начальнику в Москву и сверять с ним его ложь в Нью-Йорке", – добавил Кислица.

Back in February 2022, at the Security Council meetings I advised nebenzya to call his boss in Moscow more often and check his lies in New York with him.



This time, lavrov's version that it was the Russian missile and its fragments that hit Okhmatdyt, voiced by him at the press… pic.twitter.com/8jMLJNbtJA — Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024

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Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.

9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.

В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.

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