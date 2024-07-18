РФ не согласовала ложь в ООН. Кислица: Версии удара по Охматдету Лаврова и Небензи разные
Версия о российской атаке 8 июля по детской больнице Охматдет главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова не совпадала с версией постпреда РФ в ООН Василия Небензи, которую он озвучил на заседании Совбеза 9 июля. Об этом рассказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.
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Кислица отметил, что Небензя, комментируя удар России по Охматдету, заявил, что по Охматдету попала "одна-единственная ракета ПВО Украины".
"На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах …. видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одна-единственная ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по четко различающемуся характерному оперению и другим характеристикам", – заявил он.
Постпред Украины подчеркнул – слова Лаврова категорически противоречили этой версии.
Кислица напомнил, что глава российского МИД заявил, что во время того, как Россия атаковала Киев, одна из ракет якобы была сбита украинскими средствами ПВО и ее обломки упали на больницу.
Тогда он обвинил Украину в том, что средства ПВО были якобы размещены "рядом с жилыми домами, социальными объектами, и часть сбитого упала на Охматдет".
"Еще в феврале 2022 года на заседаниях Совбеза я советовал Небензе чаще звонить своему начальнику в Москву и сверять с ним его ложь в Нью-Йорке", – добавил Кислица.
Back in February 2022, at the Security Council meetings I advised nebenzya to call his boss in Moscow more often and check his lies in New York with him.— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024
This time, lavrov's version that it was the Russian missile and its fragments that hit Okhmatdyt, voiced by him at the press… pic.twitter.com/8jMLJNbtJA
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- Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем, в частности, оказалась детская больница Охматдет.
- 9 июля СБУ получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по Охматдету крылатой ракетой Х-101.
- В тот же день были завершены спасательные работы в больнице – тогда стало известно о смерти двух человек и 32 раненых. 10 июля стало известно о смерти ребенка, который во время атаки был в реанимации – после удара мальчика транспортировали в одну из киевских больниц.
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