РФ не узгодила брехню у Радбезі ООН. У Лаврова й Небензі різні версії удару по Охматдиту – Кислиця
Версія про російську атаку 8 липня по дитячій лікарні Охматдит очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова не збігалася з версією постпреда РФ в ООН Василя Небензі, яку він озвучив на засіданні Радбезу 9 липня. Про це розповів постпред України в ООН Сергій Кислиця.
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Кислиця зазначив, що Небензя, коментуючи удар Росії по Охматдиту, заявив, що по Охматдиту влучила "одна-єдина ракета ППО України".
"На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає одна-єдина ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам", – заявив він.
Постпред України наголосив – слова Лаврова категорично суперечили цій версії.
Кислиця нагадав, що очільник російського МЗС заявив, що під час того, як Росія атакувала Київ, одна з ракет начебто була збита українськими засобами ППО і її уламки впали на лікарню.
Тоді він звинуватив Україну в тому, що засоби ППО були начебто розміщені "поруч із житловими будинками, соціальними об'єктами, і частина того, що було збито, впала на Охматдит".
"Ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу я радив Небензі частіше дзвонити своєму начальнику в Москву і звіряти з ним його брехню в Нью-Йорку", – додав Кислиця.
Back in February 2022, at the Security Council meetings I advised nebenzya to call his boss in Moscow more often and check his lies in New York with him.— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 17, 2024
This time, lavrov's version that it was the Russian missile and its fragments that hit Okhmatdyt, voiced by him at the press… pic.twitter.com/8jMLJNbtJA
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- Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем, зокрема, опинилася дитяча лікарня Охматдит.
- 9 липня СБУ отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по Охматдиту крилатою ракетою Х-101.
- Того ж дня були завершені рятувальні роботи у лікарні – тоді стало відомо про смерть двох людей і 32 поранених. 10 липня стало відомо про смерть дитини, яка під час атаки була у реанімації – після удару хлопчика транспортували до однієї з київських лікарень.
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