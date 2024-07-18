РФ не узгодила брехню у Радбезі ООН. У Лаврова й Небензі різні версії удару по Охматдиту – Кислиця
Наслідки удару по Охматдиту (Фото: EPA)

Версія про російську атаку 8 липня по дитячій лікарні Охматдит очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова не збігалася з версією постпреда РФ в ООН Василя Небензі, яку він озвучив на засіданні Радбезу 9 липня. Про це розповів постпред України в ООН Сергій Кислиця.

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Кислиця зазначив, що Небензя, коментуючи удар Росії по Охматдиту, заявив, що по Охматдиту влучила "одна-єдина ракета ППО України".

"На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає одна-єдина ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам", – заявив він.

Постпред України наголосив – слова Лаврова категорично суперечили цій версії.

Кислиця нагадав, що очільник російського МЗС заявив, що під час того, як Росія атакувала Київ, одна з ракет начебто була збита українськими засобами ППО і її уламки впали на лікарню. 

Тоді він звинуватив Україну в тому, що засоби ППО були начебто розміщені "поруч із житловими будинками, соціальними об'єктами, і частина того, що було збито, впала на Охматдит".

"Ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу я радив Небензі частіше дзвонити своєму начальнику в Москву і звіряти з ним його брехню в Нью-Йорку", – додав Кислиця.

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