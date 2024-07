РФ не узгодила брехню у Радбезі ООН. У Лаврова й Небензі різні версії удару по Охматдиту – Кислиця

Версія про російську атаку 8 липня по дитячій лікарні Охматдит очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова не збігалася з версією постпреда РФ в ООН Василя Небензі, яку він озвучив на засіданні Радбезу 9 липня. Про це розповів постпред України в ООН Сергій Кислиця.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Кислиця зазначив, що Небензя, коментуючи удар Росії по Охматдиту, заявив, що по Охматдиту влучила "одна-єдина ракета ППО України".

"На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає одна-єдина ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам", – заявив він.

Постпред України наголосив – слова Лаврова категорично суперечили цій версії.

Кислиця нагадав, що очільник російського МЗС заявив, що під час того, як Росія атакувала Київ, одна з ракет начебто була збита українськими засобами ППО і її уламки впали на лікарню.

Тоді він звинуватив Україну в тому, що засоби ППО були начебто розміщені "поруч із житловими будинками, соціальними об'єктами, і частина того, що було збито, впала на Охматдит".

"Ще в лютому 2022 року на засіданнях Радбезу я радив Небензі частіше дзвонити своєму начальнику в Москву і звіряти з ним його брехню в Нью-Йорку", – додав Кислиця.

Back in February 2022, at the Security Council meetings I advised nebenzya to call his boss in Moscow more often and check his lies in New York with him.



This time, lavrov's version that it was the Russian missile and its fragments that hit Okhmatdyt, voiced by him at the press… pic.twitter.com/8jMLJNbtJA