Кислиця проігнорував Радбез ООН, де Росія хотіла обговорити постачання зброї Україні

Це вже 16-те засідання Радбезу з вересня 2022 року, яке Росія скликає для розгляду проблеми постачання зброї в Україну

Сергій Кислиця (Фото: EPA)

Постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця проігнорував засідання Ради Безпеки ООН 25 липня, яке скликала Росія для того, щоб обговорити надання Києву зброї від Заходу. Про це йдеться в офіційному коментарі представництва України при ООН.

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У коментарі для Голос Америки Кислиця заявив, що не бачить потреби бути частиною "цієї постановки, цього водевілю, який відбудеться 25 числа – це буде пропагандистське шоу".

В офіційному коментарі представництва України заявили, що Росія порушила правило 20 Тимчасового регламенту Радбезу ООН, яке надає президенту Ради право на власний розсуд поступатися місцем, коли він вважає, що не повинен головувати в Раді під час розгляду конкретного питання, з яким безпосередньо пов'язаний член Ради, якого він представляє.

У представництві наголосили, що таке вже було в історії, а російська агресія в Україні – той випадок, коли головування Росії серйозно впливає на його розгляд у Радбезі.

Це вже 16-те засідання Радбезу з вересня 2022 року, яке Росія скликає для розгляду проблеми постачання зброї в Україну, додається у заяві.