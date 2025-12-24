Китай к 2030 году может иметь около 1000 ядерных боеголовок – отчет Пентагона

По данным Минобороны США, Китай ведет подготовку к национальной тотальной войне, учитывая, в частности, опыт войны РФ против Украины

Си Цзиньпин и армия Китая (Фото: EPA/XINHUA )

Китай может готовиться к "национальной тотальной войне" и к 2030 году может обладать около 1000 ядерных боеголовок. Об этом говорится в ежегодном докладе Министерства обороны США.

В докладе указано, что по состоянию на 2024 год Китай имел более 600 боеголовок, находящихся в эксплуатации. Тогда как в 2020 году их запас оценивался в около 200 боеголовок.

По оценке Пентагона, к 2030 году Китай будет иметь более 1000 ядерных боеголовок, большинство из которых будут размещены на системах, способных поражать цели на территории США. Рост запасов, вероятно, продлится до 2035 года.

Также Китай модернизирует системы доставки, раннего предупреждения и командования, формируя "более гибкую и живучую" ядерную силу, указано в докладе. В 2024 году Китай впервые с 1980 года совершил тест межконтинентальной баллистической ракеты в Тихий океан. В Пентагоне считают это демонстрацией роста уверенности в полном ядерном потенциале.

Будущие конфликты Китай, по оценке Пентагона, рассматривает как соревнование национальных систем, а не отдельные военные схватки. Концепция "национальной тотальной войны" включает экономическую устойчивость, мобилизацию промышленности, контроль информации и интеграцию гражданских и военных ресурсов.

В США не исключают, что Пекин учитывает опыт войны России против Украины, готовясь поддерживать длительный конфликт и противостоять международному давлению.

Пентагон не прогнозирует до 2027 года непосредственной войны с участием Китая. Однако отмечает, что масштаб и интеграция модернизации страны принципиально меняют рисковый ландшафт в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.