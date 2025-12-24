Китай до 2030 року може мати близько 1000 ядерних боєголовок – звіт Пентагону

За даними Міноборони США, Китай веде підготовку до національної тотальної війни, враховуючи, зокрема, досвід війни РФ проти України

Сі Цзіньпін та армія Китаю (Фото: EPA/XINHUA )

Китай може готуватися до "національної тотальної війни" та до 2030 року може володіти близько 1000 ядерних боєголовок. Про це йдеться у щорічній доповіді Міністерства оборони США.

У доповіді зазначено, що станом на 2024 рік Китай мав понад 600 боєголовок, що перебувають в експлуатації. Тоді як у 2020 році їхній запас оцінювався у близько 200 боєголовок.

За оцінкою Пентагону, до 2030 року Китай матиме більш ніж 1000 ядерних боєголовок, більшість з яких будуть розміщені на системах, здатних вражати цілі на території США. Зростання запасів, ймовірно, триватиме до 2035 року.

Також Китай модернізує системи доставлення, раннього попередження та командування, формуючи "більш гнучку та живучішу" ядерну силу., зазначено у доповіді. У 2024 році Китай вперше з 1980 року здійснив тест міжконтинентальної балістичної ракети в Тихий океан. У Пентагоні вважають це демонстрацією зростання впевненості у повному ядерному потенціалі.

Майбутні конфлікти Китай, за оцінкою Пентагона, розглядає як змагання національних систем, а не окремі військові сутички. Концепція "національної тотальної війни" передбачає економічну стійкість, мобілізацію промисловості, контроль інформації та інтеграцію цивільних і військових ресурсів.

У США не виключають, що Пекін враховує досвід війни Росії проти України, готуючись підтримувати тривалий конфлікт та протистояти міжнародному тиску.

Пентагон не прогнозує до 2027 року безпосередньої війни за участі Китаю. Однак зазначає, що масштаб і інтеграція модернізації країни принципово змінюють ризиковий ландшафт в Індо-Тихоокеанському регіоні та поза ним.