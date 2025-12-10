Китай та РФ посилюють співпрацю – розвідка доповіла президенту деталі

Зеленський доручив зовнішній розвідці більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном в усіх аспектах

Володимир Зеленський та Олег Іващенко (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Україна фіксує посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю. Про це президенту Володимиру Зеленському доповів керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко.

За словами президента, йдеться про використання ресурсозабезпечених земель і продаж дефіцитних ресурсів Китаю.

"Також фіксуємо, що Китай робить кроки на активізацію співпраці з Росією, зокрема у сфері воєнної промисловості. Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію", – повідомив він.

Зеленський доручив зовнішній розвідці більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном в усіх аспектах, які стосуються національних інтересів України та союзників – Європи та США. Він зазначив, що глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії "не зменшується апетит до агресії".

Іващенко доповів і про політичні кампанії, які запускає Росія, зокрема для дестабілізації України. Президент запевнив, що будуть блокувати діяльність усіх субʼєктів, які допомагають ворогу.