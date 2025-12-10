Китай и РФ усиливают сотрудничество – разведка доложила президенту детали

Зеленский поручил внешней разведке более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином во всех аспектах

Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Украина фиксирует усиление фактически десуверенизации части российской территории в пользу Китая. Об этом президенту Владимиру Зеленскому доложил руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко.

По словам президента, речь идет об использовании ресурсообеспеченных земель и продаже дефицитных ресурсов Китаю.

"Также фиксируем, что Китай делает шаги на активизацию сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности. Разведки партнеров имеют аналогичную информацию", – сообщил он.

Зеленский поручил внешней разведке более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином во всех аспектах, которые касаются национальных интересов Украины и союзников – Европы и США. Он отметил, что глобальная безопасность не должна проигрывать из-за того, что у России "не уменьшается аппетит к агрессии".

Иващенко доложил и о политических кампаниях, которые запускает Россия, в частности для дестабилизации Украины. Президент заверил, что будут блокировать деятельность всех субъектов, которые помогают врагу.