Китай начал у Тайваня новые военные учения с наибольшим количеством кораблей с 2024-го

Си Цзиньпин и китайские военные (Фото: Li Gang/EPA)

1 апреля Китай начал военные учения по нескольким направлениям вблизи Тайваня, привлекая к ним армию, военно-морские, воздушные и ракетные силы. Этом отметил старший полковник Ши И в заявлении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает официальное правительственное агентство Xinhua.

Министерство обороны в Тайбэе сообщило, что обнаружило 19 китайских кораблей – наибольшее количество с тех пор, как Пекин провел маневры сразу после инаугурации президента Тайваня Лая Циндэ в мае 2024 года.

Китай провел несколько серий таких учений вблизи Тайваня с момента его вступления в должность. Тайбэй также в последние дни следил за передвижением авианосца "Шаньдун", говорится в отдельном заявлении Министерства обороны.

Помимо этого, армия Китая впервые провела прямую трансляцию в китайских социальных сетях, которая была посвящена учениям. В ней были диктор, который обсуждал военную деятельность, и кадры, вероятно, Кинменя – тайваньского форпоста неподалеку от побережья Китая.

В Bloomberg считают, что учения, похоже, проверяют внешнюю политику администрации президента США Дональда Трампа, которая сосредотачивается на противодействии амбициям Китая на востоке Азии.

Министр обороны США Пит Хегсет заявлял, что Вашингтон обеспечит "надежное сдерживание" в Индийско-Тихоокеанском регионе, включая Тайваньский пролив. Эти комментарии были тепло восприняты в Тайбэе, сообщает Bloomberg.

СПРАВКА. Тайвань – фактически независимое островное государство на востоке Азии. До гражданской войны в Китае остров был частью Республики Китай. Китайская народная республика юридически считает Тайвань своей территорией и стремится ее вернуть. Существует политика одного Китая, которая подразумевает официальные отношения только с одной из сторон конфликта – Республикой Китай на Тайване или Китайской народной республикой на материке. Украина придерживается признания КНР и не признает Тайвань.