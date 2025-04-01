Китай почав біля Тайваню нові військові навчання з найбільшою кількістю кораблів з 2024-го

Сі Цзіньпін та китайські військові (Фото: Li Gang/EPA)

1 квітня Китай розпочав військові навчання з кількох напрямків поблизу Тайваню, залучивши до них армію, військово-морські, повітряні та ракетні сили. Про це зазначив старший полковник Ши І в заяві Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), передає офіційна урядова агенція Xinhua.

Міністерство оборони у Тайбеї повідомило, що виявило 19 китайських кораблів – найбільше відтоді, як Пекін провів маневри одразу після інавгурації президента Тайваню Лая Цінде в травні 2024 року.

Китай провів кілька серій таких навчань поблизу Тайваню з моменту його вступу на посаду. Тайбей також в останні дні стежив за пересуванням авіаносця "Шаньдун", йдеться в окремій заяві Міністерства оборони.

Крім цього, армія Китаю вперше провела пряму трансляцію в китайських соціальних мережах, яка була присвячена навчанням. У ній були диктор, який обговорював військову діяльність, і кадри, ймовірно, Кінменю – тайванського форпосту неподалік від узбережжя Китаю.

У Bloomberg вважають, що навчання, видається, перевіряють зовнішню політику адміністрації президента США Дональда Трампа, яка зосереджується на протидії амбіціям Китаю на сході Азії.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявляв, що Вашингтон забезпечить "надійне стримування" в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, включно з Тайванською протокою. Ці коментарі були тепло сприйняті в Тайбеї, повідомляє Bloomberg.

ДОВІДКА. Тайвань – фактично незалежна острівна держава на сході Азії. До громадянської війни у Китаї острів був частиною Республіки Китай. Китайська народна республіка юридично вважає Тайвань своєю територією та прагне її повернути. Існує політика одного Китаю, яка передбачає офіційні відносини тільки з однією зі сторін конфлікту – Республікою Китай на Тайвані чи Китайською народною республікою на материку. Україна дотримується визнання КНР та не визнає Тайвань.