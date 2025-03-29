"Головний пріоритет США – Тайвань". WP публікує секретні настанови Гегсета для Пентагону

Згідно з документом, Штати чинитимуть тиск на союзників, аби ті взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану

Піт Гегсет (Фото: Al Drago / EPA)

Міністр оборони США Піт Гегсет визначив головним пріоритетом для американської армії стримування Китаю від захоплення Тайваню. Про це заявляє видання The Washington Post з посиланням на документ відомства.

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Медіа пише, що документ під назвою Тимчасові стратегічні настанови з питань національної оборони, з грифом "таємно/не для іноземних громадян" у більшості пунктів, був поширений по всьому Пентагону у середині березня й підписаний Гегсетом.

"У ньому [документі] в широких і подекуди пристрасних деталях описується реалізація бачення президента Дональда Трампа щодо підготовки та перемоги у потенційній війні з Пекіном і захисту США від загроз у "близькому закордонні", зокрема щодо Гренландії та Панамського каналу", – описує WP.

Настанова Гегсета описує потенційне вторгнення Китаю на Тайвань як винятковий сценарій, який повинен бути пріоритетним щодо інших потенційних небезпек. Зокрема, передбачається переорієнтація "величезної військової архітектури США" на Індо-Тихоокеанський регіон.

Серед іншого, нова настанова передбачає для захисту Тайваню збільшення присутності військ за рахунок підводних човнів, бомбардувальників, морських безпілотників, спеціальних підрозділів армії й морської піхоти, а також посилення уваги до бомб, які здатні знищувати укріплені й підземні цілі. Також планується покращення оборони місць дислокації військ США в Індо-Тихоокеанському регіоні, створення запасів на передових позиціях і покращення логістики.

Згідно з документом, Пентагон "візьме на себе ризик на інших театрах воєнних дій", зважаючи на обмеження в особовому складі та ресурсах, й чинитиме тиск на союзників у Європі, на Близькому Сході та у Східній Азії, аби вони витрачали більше коштів на оборону й взяли на себе основну роль у стримуванні загроз з боку Росії, Північної Кореї та Ірану.

У тексті Китай називають єдиною загрозою для Міністерства, на яку варто орієнтуватися.

Згідно з концепцією Гегсета щодо того, як Пентагон розбудовуватиме і забезпечуватиме ресурсами збройні сили для протистояння передбачуваним загрозам, при плануванні війни з великими державами враховуватиметься лише потенційний конфлікт з Пекіном, а загроза з боку Москви буде здебільшого стосуватися європейських союзників.

Якщо в Стратегії національної оборони 2022 року адміністрації Джо Байдена наголошувалося на ролі альянсів у протидії російській агресії, то у документі Гегсета йдеться про те, що НАТО має взяти на себе "набагато більший" розподіл відповідальності, оскільки Штати не захочуть надавати свої сили, пріоритети яких будуть зосереджені в інших місцях.

Документ представили комітетам з нацбезпеки Конгресу, анонімний помічник одного з парламентарів повідомив медіа, що республіканці та демократи назвали текст "заплутаним". У настанові є заклик відмовитися від присутності Штатів у більшості країн світу, зокрема на Близькому Сході, водночас адміністрація Трампа зосередилася на демонстрації вогневої міці й стримуванні проти угрупування хуситів та тиску на Іран, зазначив співрозмовник.

WP зауважує, що деякі положення з цього документа схожі зі звітом консервативної організації the Heritage Foundation за 2024 рік, а деякі з уривків є майже ідентичними.

Звіт Heritage, опублікований у серпні минулого року, рекомендував Пентагону надати пріоритет трьом основним питанням: стримування вторгнення на Тайвань, оборона США й збільшення розподілу безпекового тягаря між союзниками та партнерами – що й відображає новий документ Гегсета.

Помічник одного з конгресменів повідомив виданню, що співробітникам американського парламенту "було очевидно, що документ був підготовлений під впливом консервативного аналітичного центру".

Серед іншого, документ передбачає збільшення тиску на владу Тайваню, аби та збільшила витрати на свою оборону.

Міноборони США та the Heritage Foundation не відповіли на запити медіа про коментар.

ДОВІДКА. Heritage Foundation є автором "Проєкту 2025" — ініціативи задля просування пропозицій з переформатування федерального уряду США та консолідації виконавчої влади навколо президента після перемоги Трампа на виборах.



Зокрема передбачається Heritage Foundation є автором "Проєкту 2025" — ініціативи задля просування пропозицій з переформатування федерального уряду США та консолідації виконавчої влади навколо президента після перемоги Трампа на виборах.Зокрема передбачається звільнення десятків тисяч державних службовців як нібито політичних призначенців, аби замінити їх на лоялістів, більш схильних підтримувати політику республіканця. Ще проєкт містить просування правоконсервативних цінностей. Видання Politico стверджує , що союзники Трампа готуються впровадити "християнський націоналізм" у Штатах.

10 березня 2025 року Китай назвав Тайвань власною територією та пообіцяв докласти всіх зусиль для "мирного возз'єднання".

17 березня Китай влаштував чергові військові навчання навколо Тайваню. У Пекіні назвали це "покаранням за продовження пропаганди сепаратизму" президентом Тайваню Лай Чін Те.