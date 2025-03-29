"Главный приоритет США – Тайвань". WP публикует секретные установки Хегсета для Пентагона

Согласно документу, Штаты будут оказывать давление на союзников, чтобы те взяли на себя основную роль в сдерживании угроз России, КНДР и Ирана

Пит Гегсет (Фото: Al Drago / EPA)

Министр обороны США Пит Хегсет определил главным приоритетом для американской армии сдерживание Китая от захвата Тайваня. Об этом заявляет издание The Washington Post со ссылкой на новый документ ведомства.

Медиа пишет, что документ под названием Временные стратегические установки по вопросам национальной обороны, с грифом "тайно/не для иностранных граждан" в большинстве пунктов, был распространен по всему Пентагону в середине марта и подписан Хегсетом.

"В нем [документе] в широких и кое-где страстных деталях описывается реализация видения президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне с Пекином и защите США от угроз в "близком зарубежье", в частности, насчет Гренландии и Панамскому каналу", – описывает WP.

Руководство Хегсета описывает потенциальное вторжение Китая на Тайвань как исключительный сценарий, который должен быть приоритетным в отношении других потенциальных опасностей. В частности, предполагается переориентация "огромной военной архитектуры США" в Индо-Тихоокеанский регион.

Среди прочего, новое руководство предусматривает для защиты Тайваня увеличение присутствия войск за счет подлодок, бомбардировщиков, морских беспилотников, специальных подразделений армии и морской пехоты, а также усиление внимания к бомбам, способным уничтожать укрепленные и подземные цели. Также планируется улучшение обороны мест дислокации войск США в Индо-Тихоокеанском регионе, создание запасов на передовых позициях и улучшение логистики.

Согласно документу, Пентагон "возьмет на себя риск на других театрах военных действий", учитывая ограничения в личном составе и ресурсах, и будет оказывать давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы они тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль и сдерживании основной роли в сдержке.

В тексте Китай называют единственной угрозой для Министерства, на которую следует ориентироваться.

Согласно концепции Хегсета о том, как Пентагон будет строить и обеспечивать ресурсами вооруженные силы для противостояния предполагаемым угрозам, при планировании войны с большими государствами будет учитываться только потенциальный конфликт с Пекином, а угроза со стороны Москвы будет в основном касаться европейских союзников.

Если в Стратегии национальной обороны 2022 года администрации Джо Байдена подчеркивалась роль альянсов в противодействии российской агрессии, то в документе Хегсета говорится о том, что НАТО должно взять на себя "намного большее" распределение ответственности, поскольку Штаты не захотят предоставлять свои силы, приоритеты которых они будут сосредоточены в других метсах.

Документ представили комитетам по нацбезопасности Конгресса, анонимный помощник одного из парламентариев сообщил медиа, что республиканцы и демократы назвали текст "запутанным". В наставлении есть призыв отказаться от присутствия Штатов в большинстве стран мира, в частности на Ближнем Востоке, в то же время администрация Трампа сосредоточилась на демонстрации огневой мощи и сдерживании против группировки хуситов и давлении на Иран, отметил собеседник.

WP отмечает, что некоторые положения из этого документа схожи с отчетом консервативной организации The Heritage Foundation за 2024 год, а некоторые из отрывков почти идентичны.

Отчет Heritage, опубликованный в августе прошлого года, рекомендовал Пентагону предоставить приоритет трем основным вопросам: сдерживанию вторжения на Тайвань, обороне США и увеличению распределения бремени безопасности между союзниками и партнерами – что и отражает новый документ Хегсета.

Помощник одного из конгрессменов сообщил, что сотрудникам американского парламента "было очевидно, что документ был подготовлен под влиянием консервативного аналитического центра".

Среди прочего документ предусматривает увеличение давления на власть Тайваня, чтобы та увеличила расходы на свою оборону.

Минобороны США и The Heritage Foundation не ответили на запросы медиа о комментарии.

СПРАВКА. Heritage Foundation является автором "Проекта 2025" — инициативы для продвижения предложений по переформатированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти вокруг президента после победы Трампа на выборах.



В частности, предполагается Heritage Foundation является автором "Проекта 2025" — инициативы для продвижения предложений по переформатированию федерального правительства США и консолидации исполнительной власти вокруг президента после победы Трампа на выборах.В частности, предполагается увольнение десятков тысяч государственных служащих как якобы политических назначенцев, чтобы заменить их на лоялистов, более склонных поддерживать политику республиканца. Еще проект содержит продвижение правоконсервативных ценностей. Издание Politico утверждает , что союзники Трампа готовятся внедрить "христианский национализм" в Штатах.

10 марта 2025 года Китай назвал Тайвань собственной территорией и пообещал приложить все усилия для "мирного воссоединения".

17 марта Китай устроил очередные военные учения вокруг Тайваня. В Пекине назвали это "наказанием за продолжение пропаганды сепаратизма" президентом Тайваня Лай Чин Тэ.