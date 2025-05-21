Китай призвал США отказаться от разработки "Золотого купола"

По словам пресс-секретаря МИД КНР, разработка системы ПРО может увеличить риски милитаризации космоса и побуждать к новой гонке вооружений

Мао Нин (Фото: ЕРА/JESSICA LEE)

Китай призвал США отказаться от строительства новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", утверждая, что разработка якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин, передает The Global Times.

"Мы призываем США отказаться от разработки и развертывания глобальной системы противоракетной обороны и предпринять конкретные шаги по укреплению стратегического взаимного доверия между великими государствами и защиты глобальной стратегической стабильности", – сказала она.

По словам Мао, разработка, инициированная США, якобы нарушает принцип мирного использования космического пространства, закрепленного в Договоре о космосе. Это также может увеличить риски милитаризации космоса и побуждать к новой гонке вооружений, добавила представитель китайского МИД.

Утром 21 мая стало известно, что президент США Дональд Трамп одобрил проект противоракетного щита "Золотой купол" стоимостью $175 млрд. Предполагается, что ПРО должна оградить Америку от угроз со стороны России и Китая, заработав в 2029 году.

22 марта 2025 года CNN сообщил, что военные чиновники США пытаются разработать противоракетную систему "Золотой купол", и в Белом доме отметили, что не будут жалеть средств для выполнения программы, являющейся одним из приоритетов Пентагона во времена президентства Трампа.

17 апреля стало известно, что SpaceX вместе с компаниями Palantir и Anduril принимает участие в тендере на разработку части системы противоракетной обороны "Золотой купол".