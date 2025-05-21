Китай закликав США відмовитися від розробки "Золотого купола"

За словами речниці МЗС КНР, розробка системи ПРО може збільшити ризики мілітаризації космосу та спонукати до нової гонки озброєнь

Мао Нін (Фото: ЕРА/JESSICA LEE)

Китай закликав США відмовитися від будівництва новітньої системи протиракетної оборони (ПРО) "Золотий купол", стверджуючи, що розробка нібито порушує принцип мирного використання космічного простору. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, передає The Global Times.

"Ми закликаємо США відмовитися від розробки й розгортання глобальної системи протиракетної оборони та зробити конкретні кроки для зміцнення стратегічної взаємної довіри між великими державами та захисту глобальної стратегічної стабільності", – сказала вона.

За словами Мао, розробка, ініційована США, нібито порушує принцип мирного використання космічного простору, який закріплений у Договорі про космос. Це також може збільшити ризики мілітаризації космосу та спонукати до нової гонки озброєнь, додала речниця китайського МЗС.

Уранці 21 травня стало відомо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп схвалив проєкт протиракетного щита "Золотий купол" вартістю $175 млрд. Передбачається, що ПРО має захистити Америку від загроз з боку Росії та Китаю, запрацювавши у 2029 році.

22 березня 2025 року CNN повідомив, що військові посадовці США намагаються розробити протиракетну систему "Золотий купол", і у Білому домі зазначили, що не шкодуватимуть коштів для виконання програми, що є одним з пріоритетів Пентагону за часів президентства Трампа.

17 квітня стало відомо, що SpaceX разом з компаніями Palantir і Anduril бере участь у тендері на розробку частини системи протиракетної оборони "Золотий купол".