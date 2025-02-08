Китайское судно с дизельным горючим и мазутом потерпело крушение возле Сахалина – видео

Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее российского порта Невельск

Китайское судно ''Анг Янг-2'' (Фото: Marine Traffic)

Китайское судно с дизельным горючим и мазутом потерпело крушение возле Сахалина и село на мель вблизи российского порта Невельск. Об этом сообщает ряд пропагандистских российских ресурсов.

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По информации россиян, сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного горючего, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля, получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск.

Российское МЧС сообщает, что утечки топлива не наблюдается, сейчас решается вопрос снять судно с мели.

Однако, по предварительным данным, пока не понятно, насколько серьезная пробоина, поскольку китайская команда не может четко объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по словам местных, "плохо работает".