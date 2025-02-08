Китайское судно с дизельным горючим и мазутом потерпело крушение возле Сахалина – видео
Китайское судно с дизельным горючим и мазутом потерпело крушение возле Сахалина и село на мель вблизи российского порта Невельск. Об этом сообщает ряд пропагандистских российских ресурсов.
По информации россиян, сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного горючего, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля, получил пробоину в Невельском районе. Судно с 20 членами экипажа село на мель южнее порта Невельск.
Российское МЧС сообщает, что утечки топлива не наблюдается, сейчас решается вопрос снять судно с мели.
Однако, по предварительным данным, пока не понятно, насколько серьезная пробоина, поскольку китайская команда не может четко объяснить масштабы проблемы, а переводчик, по словам местных, "плохо работает".
15 декабря 2024 года танкер "Волгонефть 212" страны-агрессора потерпел аварию в 8 км от берега у Керченского пролива, впоследствии оккупанты заявили, что начал тонуть другой танкер – "Волгонефть 239" (детали и видео — здесь).
Тогда Greenpeace Украина сообщила, что в воды Керченского пролива выливаются 4300 тонн мазута и, вероятно, других нефтепродуктов из-за аварий двух танкеров оккупантов.