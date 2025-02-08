Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну – відео
Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну та сіло на мілину поблизу російського порту Невельськ. Про це повідомляє низка пропагандистських російських ресурсів.
За інформацією росіян, суховантаж "Анг Янг-2", що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля, отримав пробоїну в Невельському районі. Судно з 20 членами екіпажу сіло на мілину південніше порту Невельськ.
Російське МНС повідомляє, що витоку палива не спостерігається, наразі вирішується питання зняти судно з мілини.
Однак, за попередніми даними, поки не зрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна, оскільки китайська команда не може чітко пояснити масштаби проблеми, а перекладач, за словами місцевих, "погано працює".
15 грудня 2024 року танкер "Волгонефть 212" країни-агресорки зазнав лиха за 8 км від берега біля Керченської протоки, згодом окупанти заявили, що почав тонути інший танкер – "Волгонефть 239" (деталі та відео — тут).
Тоді Greenpeace Україна повідомила, що у води Керченської протоки виливаються 4300 тонн мазуту та, ймовірно, інших нафтопродуктів через аварії двох танкерів окупантів.