Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну – відео

Судно з 20 членами екіпажу сіло на мілину південніше російського порту Невельськ

Китайське судно ''Анг Янг-2'' (Фото: Marine Traffic)

Китайське судно з дизельним пальним та мазутом зазнало аварії біля Сахаліну та сіло на мілину поблизу російського порту Невельськ. Про це повідомляє низка пропагандистських російських ресурсів.

За інформацією росіян, суховантаж "Анг Янг-2", що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля, отримав пробоїну в Невельському районі. Судно з 20 членами екіпажу сіло на мілину південніше порту Невельськ.

Російське МНС повідомляє, що витоку палива не спостерігається, наразі вирішується питання зняти судно з мілини.

Однак, за попередніми даними, поки не зрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна, оскільки китайська команда не може чітко пояснити масштаби проблеми, а перекладач, за словами місцевих, "погано працює".