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Китай наблюдает за войной, ведет себя сдержанно и не торопится поддерживать РФ — Ринкевичс

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24.10.2022, 13:13
Китай наблюдает за войной, ведет себя сдержанно и не торопится поддерживать РФ — Ринкевичс - Фото
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)

Китай наблюдает за войной РФ против Украины со стороны и не торопится всячески поддерживать Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на латвийском телевидении, цитирует его Delfi.

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По его словам, КНР "наблюдает за происходящим" и действует сдержанно. Он отметил, что в Пекине не торопятся "всячески поддерживать Россию".

"Исход войны, начатой Россией, в целом будет иметь большое значение для международной политики и того, как могут действовать страны с геополитическими амбициями", — сказал дипломат.

Читайте также: Китай осудил санкции против Ирана за помощь России в войне. Называет их "незаконными" 

Дмитро Гриниченко
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Россия Китай война Латвия эдгарс ринкевичс
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