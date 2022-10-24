Китай наблюдает за войной, ведет себя сдержанно и не торопится поддерживать РФ — Ринкевичс
24.10.2022, 13:13
Эдгарс Ринкевичс (Фото: EPA)
Китай наблюдает за войной РФ против Украины со стороны и не торопится всячески поддерживать Москву. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на латвийском телевидении, цитирует его Delfi.
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По его словам, КНР "наблюдает за происходящим" и действует сдержанно. Он отметил, что в Пекине не торопятся "всячески поддерживать Россию".
"Исход войны, начатой Россией, в целом будет иметь большое значение для международной политики и того, как могут действовать страны с геополитическими амбициями", — сказал дипломат.
- Ранее в Китае и Индии призвали к деэскалации войны России против Украины после массированных ракетных ударов оккупантов по критической инфраструктуре.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая по поводу войны больше выгодна Украине, чем России.
- В МИД Китая заявили, что "ничего не знают" об атаке на Киев 17 октября, когда погибло пять гражданских, и призвали к "совместной деэскалации".
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