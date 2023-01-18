Китай о войне РФ против Украины: Хотим, чтобы 2023 стал годом мира — объективная позиция

Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бин заявил, что Пекин хочет, чтобы в 2023 году между РФ и Украиной наступил мир — назвал переговоры самым реалистичным решением. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.

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По его словам война России против Украины усугубила религиозные, культурные и общественные конфликты, а любая сторона пострадает от затягивания противостояния.

Он отметил, что любые действия, "разжигающие ненависть и усиливающие конфликт", должны быть отвергнуты.

Дай Бин сказал, что на заседании по Украине, проведенном СБ ООН на прошлой неделе, многие страны подчеркнули, что 2023 год должен стать годом мира.

"КНР также очень на это надеется. Китай продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, работать со всеми миролюбивыми странами над продвижением синергии в международном сообществе и играть конструктивную роль в мирном урегулировании", — резюмировал он.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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