Китай о войне РФ против Украины: Хотим, чтобы 2023 стал годом мира — объективная позиция
Заместитель постоянного представителя Китая в ООН Дай Бин заявил, что Пекин хочет, чтобы в 2023 году между РФ и Украиной наступил мир — назвал переговоры самым реалистичным решением. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН.
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По его словам война России против Украины усугубила религиозные, культурные и общественные конфликты, а любая сторона пострадает от затягивания противостояния.
Он отметил, что любые действия, "разжигающие ненависть и усиливающие конфликт", должны быть отвергнуты.
Дай Бин сказал, что на заседании по Украине, проведенном СБ ООН на прошлой неделе, многие страны подчеркнули, что 2023 год должен стать годом мира.
"КНР также очень на это надеется. Китай продолжит придерживаться объективной и беспристрастной позиции, работать со всеми миролюбивыми странами над продвижением синергии в международном сообществе и играть конструктивную роль в мирном урегулировании", — резюмировал он.
- Недавно Си Цзиньпин провел переговоры в режиме видеосвязи с Путиным, где снова заявил о "конструктивной" позиции Пекина "за мир".
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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