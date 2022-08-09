UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня, Байден обеспокоен

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 05:41
Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня, Байден обеспокоен - Фото
Иллюстративное фото: EPA

8 августа Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня – на следующий день после запланированного завершения своих крупнейших учений, которые были проведены в знак протеста против визита на остров на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Объявление новых учений вызвало обеспокоенность президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Восточное командование Китая заявило, что проведет у Тайваня совместные учения, посвященные противолодочным и морским десантным операциям.

Министерство иностранных дел Тайваня осудило этот шаг, заявив, что Китай намеренно создает кризисы. МИД Тайваня потребовал от Пекина прекратить военные действия и отступить от границ.

"Перед лицом военного запугивания со стороны Китая, Тайвань не будет бояться и отступать, а станет более решительно защищать свой суверенитет, национальную безопасность и свободный и демократический образ жизни", – говорится в заявлении МИД Тайваня.

Байден в своих первых публичных комментариях по этому вопросу после визита Пелоси сказал, что его беспокоит не Тайвань, а действия Китая в регионе.

"Я обеспокоен тем, что они так много двигаются, – сказал Байден. – Но я не думаю, что они собираются сделать что-то большее".

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер назвала действия Китая провокационными, безответственными и повышающими риск ошибки.

  • 2 августа 2022 года самолет Пелоси приземлился в Тайбэе.
  • Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

Читайте также: Тайвань заявил, что Китай на учениях имитировал нападение на его главный остров

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай тайвань нэнси пелоси джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 