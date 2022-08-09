Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня, Байден обеспокоен

8 августа Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня – на следующий день после запланированного завершения своих крупнейших учений, которые были проведены в знак протеста против визита на остров на прошлой неделе спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Объявление новых учений вызвало обеспокоенность президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Reuters.

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Восточное командование Китая заявило, что проведет у Тайваня совместные учения, посвященные противолодочным и морским десантным операциям.

Министерство иностранных дел Тайваня осудило этот шаг, заявив, что Китай намеренно создает кризисы. МИД Тайваня потребовал от Пекина прекратить военные действия и отступить от границ.

"Перед лицом военного запугивания со стороны Китая, Тайвань не будет бояться и отступать, а станет более решительно защищать свой суверенитет, национальную безопасность и свободный и демократический образ жизни", – говорится в заявлении МИД Тайваня.

Байден в своих первых публичных комментариях по этому вопросу после визита Пелоси сказал, что его беспокоит не Тайвань, а действия Китая в регионе.

"Я обеспокоен тем, что они так много двигаются, – сказал Байден. – Но я не думаю, что они собираются сделать что-то большее".

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер назвала действия Китая провокационными, безответственными и повышающими риск ошибки.

2 августа 2022 года самолет Пелоси приземлился в Тайбэе.

Пекин осудил визит и начал масштабные военные учения около острова.

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Наталия Медведева

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