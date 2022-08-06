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Тайвань заявил, что Китай на учениях имитировал нападение на его главный остров

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 23:52

Тайвань заявил, что сегодняшние военные учения Китая, очевидно, имитировали нападение на его главный остров – китайские военные самолеты и корабли пересекли срединную линию Тайваньского пролива, продолжая демонстрацию силы. Об этом сообщает Bloomberg.

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Китай принимает все более дестабилизирующие меры, заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также сообщил об этом своему китайскому коллеге Ван И. Блинкен сказал, что напряженность между США и Китаем необходимо снизить и что линии связи между двумя сторонами должны оставаться открытыми.

Народно-освободительная армия КНР заявила, что провела учения с боевой стрельбой в море и воздушном пространстве северного, юго-западного и восточного Тайваня.

Министерство обороны Тайваня заявило, что обнаружило 20 китайских боевых самолетов и 14 военных кораблей в районе Тайваньского пролива.

Тайвань заявил, что его армия следит за ситуацией с ракетной системой Patriot и отправляет воздушные патрули и военные корабли. Китайские учения в одностороннем порядке меняют региональный статус-кво и саботируют мир в Тайваньском проливе, говорится в сообщении Минобороны Тайваня.

  • Китай объявил о проведении учений с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море после того, как самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в Тайване.

Читайте также: История | Нэнси Пелоси, летевшая на Тайвань, – кто это и как она "едва не начала третью мировую"

Вадим Ребрина
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